В обществе прочно укоренился миф, будто любовь обязана быть бурной, насыщенной эмоциями и непрерывной чередой ярких событий - будто затишье в паре автоматически означает угасание чувств.
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