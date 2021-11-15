Вот я и пенсионерка с назначенным денежным пособием 8200 рублей. Регалий никаких не заслужила. Звание « Ветеран труда» в регионе отменили, его надо заслужить! Заслуженного работника не дали.
Вот я и пенсионерка с назначенным денежным пособием 8200 рублей...
Комментарии
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Алексей Смирнов
Viktor Zaikin
Странный плач, какой-то весь из намеков. Напомнило цыганское - и ждет тебя дальняя дорога... Сиди и сам себе придумывай маршрут. Вброс.
Вы наверное не понимаете, но для большинства людей слова "капитализм" или "социализм", это просто слова. У неё есть опыт жизни тогда и сейчас, вот она и размышляет, почему тогда всё бело честно, а сейчас сплошь спекуляция и мошенничество, а так же ложь везде и всюду. И подготовиться нормальному, хорошо воспитанному человеку к такому всегда сложно, хоть 30 лет пройдёт. хоть 40.
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3 час.
Лариса Шемисова
Нина Бондар
Заметьте,ядовитые комментарии идут от мужчин--Их бы на время сделать библиотекарями!..--Ух бы наломали дров!..😂
Только на днях разговаривала со знакомой, она всю жизнь библиотекарь, пенсия 17, правда работала ещё при СССР, но ведь и эта большой стаж должна иметь.
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1 час.
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