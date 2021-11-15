Вот я и пенсионерка с назначенным денежным пособием 8200 рублей...

Алексей Смирнов

Viktor Zaikin Странный плач, какой-то весь из намеков. Напомнило цыганское - и ждет тебя дальняя дорога... Сиди и сам себе придумывай маршрут. Вброс.

Вы наверное не понимаете, но для большинства людей слова "капитализм" или "социализм", это просто слова. У неё есть опыт жизни тогда и сейчас, вот она и размышляет, почему тогда всё бело честно, а сейчас сплошь спекуляция и мошенничество, а так же ложь везде и всюду. И подготовиться нормальному, хорошо воспитанному человеку к такому всегда сложно, хоть 30 лет пройдёт. хоть 40.