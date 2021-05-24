Пентагон спохватился: Россия усиливается на Ближнем Востоке

Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, сообщает Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф.
Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, сообщает Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф.
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