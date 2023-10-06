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«У нас был свой путь к Петру. Это удивительная история», – Светлана Бондарчук о появлении на свет третьего ребенка и о реакции старших детей на пополнение в семье

«У нас был свой путь к Петру. Это удивительная история», – Светлана Бондарчук о появлении на свет третьего ребенка и о реакции старших детей на пополнение в семье

В августе Светлана Бондарчук сообщила, что стала мамой в третий раз. У 54-летней модели родился сын. Мальчика назвали Петром.

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