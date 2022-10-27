Нью Информ

1 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Емельянов
    Дристуны,и война с США не смешите шлюхи -журналюхи.Politico: Франция...
  • Николай Герасименко
    Автор, подскажите пожалуйста координаты этого вашего производства.Украинские разраб...
  • zygmund nedialkow
    У них план по проще, уничтожить 4-5 миллиардовIEA: события на У...

Врач Тяжельников напомнил об опасности назального применения сока лука и чеснока

Врач Тяжельников напомнил об опасности назального применения сока лука и чеснока

Сок лука и чеснока может привести к повреждению слизистой, если его закапывать в нос. Об этом напомнил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх