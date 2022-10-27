Врач Тяжельников напомнил об опасности назального применения сока лука и чеснока

Сок лука и чеснока может привести к повреждению слизистой, если его закапывать в нос. Об этом напомнил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
Сок лука и чеснока может привести к повреждению слизистой, если его закапывать в нос. Об этом напомнил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
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