Почему Петра I не хоронили 6 лет

Он прорубил окно в Европу, построил город на болоте, перекроил страну по своему чертежу. Но после смерти Петра Великого случилось то, чего не предусматривал ни один его указ: тело первого российского императора оставалось непогребённым целых шесть лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии