Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Петра I не хоронили 6 лет

Он прорубил окно в Европу, построил город на болоте, перекроил страну по своему чертежу. Но после смерти Петра Великого случилось то, чего не предусматривал ни один его указ: тело первого российского императора оставалось непогребённым целых шесть лет.

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