Не знаете, как и где провести предстоящие выходные?

У нас есть отличное предложение - посетите мероприятие ´ТракторШОУ´!Яркое шоу года проведет Минский тракторный завод при содействии Минского областного исполнительного комитета и индустриального парка ´Великий камень´.
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