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Арестованный по делу о распространении фейков об армии Илья Яшин помещен в ИВС на Петровке

Арестованный по делу о распространении фейков об армии Илья Яшин помещен в ИВС на Петровке

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили оппозиционера Илью Яшина, арестованного по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, в изоляторе временного содержания на Петровке.

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