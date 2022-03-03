Телеканал "КРЫМ 24"

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Все, что обещал наш президент в Крыму, было выполнено, - Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к гражданам Украины вспомнить события 2014 года на полуострове, которые тоже происходили в феврале и марте.

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