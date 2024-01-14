Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Кушнарев
    все эти стоны для разрешения вернутся в Россию,а там ещё проскрипит. Теперь раз она Боруховна,пусть там и хоронят,сре..."Мне трудно ходит...
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Трудности Предсказамусов

Сложно. Сложно предсказывать поведение людей. Особенно когда они шибанутые на всю голову.Опять же, разные уровни мышления… вот смотритеВ США Демпартия пытается установить однопартийную систему, произвольно лишив мандатов около 120 конгрессменов от республиканцев и запретив им переизбрание.

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