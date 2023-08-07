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Маск и Цукерберг могут подраться 26 августа

«Я готов уже сегодня. Предлагал Илону подраться 26 августа, когда тот бросил мне вызов, но он так и не подтвердил», – заявил Марк Цукерберг.

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