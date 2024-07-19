Рабочий из ТСЖ привязал кредитку консьержки к своему счету – и потратил 150 тысяч на кикшеринг

В Екатеринбурге коммунальщик потратил 150 тысяч рублей с кредитки своей коллеги. Как рассказали в пресс-службе полиции города, 60-летняя женщина сама дала карту разнорабочему из ТСЖ, где трудится консьержем.
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