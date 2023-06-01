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Генсек НАТО Столтенберг, комментируя удары войск Киева по территории России, заявил, что Украина имеет право защищаться

Генсек НАТО Столтенберг, комментируя удары войск Киева по территории России, заявил, что Украина имеет право защищаться

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя удары киевских войск по территории Российской Федерации, сделал заявление о том, что Украина имеет право на защиту.

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