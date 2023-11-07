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Культуромания

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Киркоров станцевал стриптиз и признался в любви Ирине Винер

Киркоров станцевал стриптиз и признался в любви Ирине Винер

Российский певец Филипп Киркоров отправился в Дубай на фестиваль Best Music Fest. Там он станцевал на сцене стриптиз и признался в любви к главному тренеру по художественной гимнастике сборной России Ирине Винер.

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