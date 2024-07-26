Гильдия актеров США объявила забастовку против видеоигровых компаний и ИИ

Американская актерская гильдия SAG-AFTRA объявила о первой с 2017 года забастовке против видеоигровых компаний из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта, что негативно сказывается на работе артистов, занимающихся озвучкой и захватом движений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии