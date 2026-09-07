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ИА Регнум

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Подстреленный медведь ранил охотника на окраине Братска

Подстреленный медведь ранил охотника на окраине Братска

На окраине Братска раненный медведь набросился на охотника и ранил его. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, сообщил 7 сентября мэр города Александр Дубровин.

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