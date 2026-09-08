Политик АдГ выставил на аукцион кружку с надписью «Армия России». Ставки растут

Замглавы «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер выставил на интернет-аукцион кружку с надписью «Армия России», которая ранее стала причиной политического скандала.
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