НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогика көллияте студентлары татарча диктант язды

Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогика көллияте студентлары татарча диктант язды

Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогика көллияте студентлары, рус һәм татар филологиясе укытучылары белән берлектә, Россия Федерациясе Президентының 2025 елның 4 ноябрендәге 798нче указы белән расланган «Россия халыклары телләрендә «Россия - Халыклар йорты» Бөтенроссия диктанты акциясенә кушылды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым