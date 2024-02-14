Аграрии России за четверть века достигли колоссальных успехов 

За последние 23 года сельское хозяйство России совершило невероятный скачок. От полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире.
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