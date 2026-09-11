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ФедералПресс

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В Ижевске включили сирены и остановили общественный транспорт из-за опасности налета БПЛА

В Ижевске включили сирены и остановили общественный транспорт из-за опасности налета БПЛА

ИЖЕВСК, 11 сентября, ФедералПресс. В столице Удмуртии и еще во многих муниципалитетах республики включили сирены в связи с угрозой атаки беспилотников ВСУ.

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