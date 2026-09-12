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FTimes

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Зарядки для электромобилей без согласия жильцов: новая реальность или источник новых проблем?

Зарядки для электромобилей без согласия жильцов: новая реальность или источник новых проблем?

Зарядки для электромобилей без согласия жильцов: новая реальность или источник новых проблем? Елена ГалицкаяВ российских многоквартирных домах могут появиться новые правила, которые изменят привычный порядок использования придомовых территорий.

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