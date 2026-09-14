Тысячу добровольческих батальонов сформируют в Иране для защиты от возможного нападения США. Штаб кампании, получившей название "Жертвующие собой", отчитался о числе заявок.
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