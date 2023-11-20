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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Морозов перенесет операцию на плече и вернется в состав «Спартака» ближе к концу января (Metaratings)

Ожидается, что 23-летний игрок вернется в состав красно-белых ближе к концу января. Нападающий московского клуба получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата» (6:2).

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