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Журанков об эфирах Первого канала: «Весь сезон не хватало Тарасовой. После сахарно-пудренного и вылизывающего комментария она села к микрофону – и все по делу»

Комментатор Андрей Журанков поделился мнением о работе заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на Кубке Первого канала.

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