Дилеры выдали первые экземпляры Lada Vesta с «механикой»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя петербургского ДЦ «Прагматика», их первый покупатель выбрал универсал Vesta SW Cross в комплектации Enjoy со связкой 1,8-литрового мотора и механической коробки передач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии