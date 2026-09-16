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На передовой убит российский генерал. В Киеве горит склад «Квартала 95». Прорыв к Орехову и проблемы под Красным Лиманом — Сводка с фронта 16 сентября

На передовой убит российский генерал. В Киеве горит склад «Квартала 95». Прорыв к Орехову и проблемы под Красным Лиманом — Сводка с фронта 16 сентября

Прошедший отчетный период в контексте ударов украинских формирований по России стал уникальным в плане количества запущенных беспилотников.

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