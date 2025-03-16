First Quantum приостанавливает судебный процесс против властей Панамы

Канадская компания First Quantum Minerals Ltd. поручила своим юристам приостановить арбитражные разбирательства против Панамы, что может открыть путь к переговорам о возобновлении работы медного рудника Cobre Panama.
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