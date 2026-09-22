ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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На Химкинском бульваре появились тренажеры, брусья, кольца, мешок для бокса

На Химкинском бульваре создали многофункциональную площадку для разных видов тренировок. Для силовых упражнений установили брусья, скамью для пресса, гантельный ряд и уличные тренажеры.

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