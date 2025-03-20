Новый трейлер и первые подробности яркого экшена с эффектной боевой системо...

Новый трейлер и первые подробности яркого экшена с эффектной боевой системой CloudheimCloudheim – это кооперативный экшен-RPG, в котором бои превращаются в настоящий цирк из акробатических приемов и разрушительных комбинаций.
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