EEUU COREA DEL NORTE - EE.UU. renueva en Seúl su apuesta diplomática para el desarme norcoreano

La vicesecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, subrayó hoy en Seúl el compromiso del Gobierno de Biden con el diálogo y la diplomacia como medio para lograr la desnuclearización de la península coreana, en un breve encuentro con el canciller surcoreano, Chung Eui-yong.
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