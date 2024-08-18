Похищавшего мирных жителей бойца ВСУ поймали в Курской области

На допросе украинец во всём признался.Pr Scr t.me/RKadyrov_95--> Боец ВСУ, похищавший мирных жителей Курской области, пойман, сообщил 18 августа сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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