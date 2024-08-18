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Свежие комментарии

  • Oleg Prauskov
    От этой гниды бандеровской даже органы ненужны!!!Информацию вынуть из этой мрази и к стенке!!!!Смерть бандерлогам!Поб...Похищавшего мирны...
  • Е Пронина
    на органы его пустить для раненыхПохищавшего мирны...
  • Серж Чехофф
    Расстрелять нах!Похищавшего мирны...

Похищавшего мирных жителей бойца ВСУ поймали в Курской области

Похищавшего мирных жителей бойца ВСУ поймали в Курской области

На допросе украинец во всём признался.Pr Scr t.me/RKadyrov_95--> Боец ВСУ, похищавший мирных жителей Курской области, пойман, сообщил 18 августа сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Комментарии
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Серж Чехофф
Расстрелять нах!
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17 час.
Е Пронина
на органы его пустить для раненых
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7 час.
Oleg Prauskov
От этой гниды бандеровской даже органы ненужны!!!Информацию вынуть из этой мрази и к стенке!!!!Смерть бандерлогам!Победа будет за Россией!!!!
Ответить
7 час.

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