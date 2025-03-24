Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

В Думе предложили оформлять перепланировку в квартирах через «Госуслуги»

В Думе предложили оформлять перепланировку в квартирах через «Госуслуги»

Но согласование перевода или перепланировки помещения будет происходить только после того, как сотрудники администрации, получившие заявку, смогут лично зайти в такое помещение и оценить ситуацию В Госдуму планируется внести законопроект, который разрешает подавать заявление о перепланировке квартиры через «Госуслуги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх