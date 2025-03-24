В Думе предложили оформлять перепланировку в квартирах через «Госуслуги»

Но согласование перевода или перепланировки помещения будет происходить только после того, как сотрудники администрации, получившие заявку, смогут лично зайти в такое помещение и оценить ситуацию В Госдуму планируется внести законопроект, который разрешает подавать заявление о перепланировке квартиры через «Госуслуги».