В Думе предложили оформлять перепланировку в квартирах через «Госуслуги»

Но согласование перевода или перепланировки помещения будет происходить только после того, как сотрудники администрации, получившие заявку, смогут лично зайти в такое помещение и оценить ситуацию В Госдуму планируется внести законопроект, который разрешает подавать заявление о перепланировке квартиры через «Госуслуги».
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