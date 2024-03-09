Названо еще одно перспективное направление в IT

IT-специалистам уже в университетах стоит учиться создавать, анализировать и сопровождать цифровых двойников, заявил руководитель Школы анализа данных «Яндекса» Алексей Толстиков, чьи слова приводит «Прайм».
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