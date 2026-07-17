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Супруга Дмитрия Певцова рассказала о неидеальных отношениях с актером

Супруга Дмитрия Певцова рассказала о неидеальных отношениях с актером

Народная артистка России Ольга Дроздова, известная зрителям по ролям в театре и кино, вновь привлекла внимание общественности откровенными высказываниями о своей семейной жизни с актером Дмитрием Певцовым .

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