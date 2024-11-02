Начальница отделения почты в Калужской области воровала деньги за посылки

48-летняя начальница отделения почты в Жуковском районе решила устроить себе дополнительный «заработок»48-летняя начальница отделения почты в Жуковском районе решила устроить себе дополнительный "заработок" - выдавая посылки, отправленные наложенным платежом, деньги за их оплату она клала себе в карман.
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