Начальница отделения почты в Калужской области воровала деньги за посылки

48-летняя начальница отделения почты в Жуковском районе решила устроить себе дополнительный «заработок»48-летняя начальница отделения почты в Жуковском районе решила устроить себе дополнительный "заработок" - выдавая посылки, отправленные наложенным платежом, деньги за их оплату она клала себе в карман.