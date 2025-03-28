Политика как он...
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Политика как она есть

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Москвичка вспомнила, что египетский батискаф «еле дышал» еще в 2017 году

Москвичка вспомнила, что египетский батискаф «еле дышал» еще в 2017 году

Москвичка по имени Алена рассказала, что восемь лет назад, в 2017 году, она с семьей тоже каталась на батискафе «Синдбад» в Египте, прогулку на котором, по ее словам, «впаривали» туристам, хотя уже тогда он «еле дышал».

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