Москвичка вспомнила, что египетский батискаф «еле дышал» еще в 2017 году

Москвичка по имени Алена рассказала, что восемь лет назад, в 2017 году, она с семьей тоже каталась на батискафе «Синдбад» в Египте, прогулку на котором, по ее словам, «впаривали» туристам, хотя уже тогда он «еле дышал».