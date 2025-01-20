Нужен ли вам ковер: разбираемся в целях, назначении и дизайне

Зачем вообще современному интерьеру нужен ковер? Звукоизоляция? Возможно. Если у вас мини-студия в квартире, вы озвучиваете ролики, записываете треки или начинаете путь актера с бесконечными домашними кинопробами, то комнатка, обвешанная коврами, вам пригодится.