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Всё о женщинах

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Нужен ли вам ковер: разбираемся в целях, назначении и дизайне

Нужен ли вам ковер: разбираемся в целях, назначении и дизайне

Зачем вообще современному интерьеру нужен ковер? Звукоизоляция? Возможно. Если у вас мини-студия в квартире, вы озвучиваете ролики, записываете треки или начинаете путь актера с бесконечными домашними кинопробами, то комнатка, обвешанная коврами, вам пригодится.

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