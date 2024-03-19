В ЯНАО назвали точный размер зарплат рабочих-строителей

Власти ЯНАО установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих строительных специальностей. Это необходимо для подготовки сметной стоимости возведения объектов капстроительства, говорится в документе окружного правительства.
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