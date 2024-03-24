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Газета «Культура»

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Кубанский казачий хор из-за траура перенес концерты

Кубанский казачий хор из-за траура перенес концерты

Государственный академический Кубанский казачий хор объявил о переносе запланированного в день общенационального траура по жертвам теракта в московском «Крокус Сити Холле» концерта, посвященного дню весеннего равноденствия, сообщает «Российская газета».

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