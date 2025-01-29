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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
    А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, в ТАКСЕ ядрышки грызут, а что, самое то для ТАКСЫ!😜...Испепелит Лондон ...
  • Лев Добрый
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Венгерский газ и приднестровский вопрос

Венгерский газ и приднестровский вопрос

© РИА Новости . Алексей Майшев 14,2 тыс прочтений Вчера Как и предполагалось, получив от Евросоюза гарантии возобновления транзита газа через Украину, Венгрия не стала блокировать очередное продление санкций ЕС против России.

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