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Русская весна

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Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине

Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине

Правительство США потратило более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу.

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