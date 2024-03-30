Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине

Правительство США потратило более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу.
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