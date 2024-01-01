Раввин рассказал, как российские иудеи встречают Новый год

Махамбет Толеугазин

... после кошерного шампанского начинают жрать кошерную водку и кошерное сало,сосиски и колбаски из свинины... Ащет белял, отвечаю за базар ... Я у них спрашиваю а вам разве можно есть свинину? А они говорят раввин в синагоге осветил это мясо, сало и самогонку ....