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  • Махамбет Толеугазин
    ...  после кошерного шампанского начинают жрать кошерную водку и кошерное сало,сосиски и колбаски из свинины...  Ащет...Раввин рассказал,...
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Раввин рассказал, как российские иудеи встречают Новый год

Раввин рассказал, как российские иудеи встречают Новый год

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода рассказал, как иудеи встречают светский Новый год, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Отправить всех евреев на войну в Израиль
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8 час.
Махамбет Толеугазин
...  после кошерного шампанского начинают жрать кошерную водку и кошерное сало,сосиски и колбаски из свинины...  Ащет белял, отвечаю за базар ... Я у них спрашиваю а вам разве можно есть свинину? А они говорят раввин в синагоге осветил это мясо, сало  и самогонку ....
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7 мин.

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