Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода рассказал, как иудеи встречают светский Новый год, передает РИА Новости.
Раввин рассказал, как российские иудеи встречают Новый год
Комментарии
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Алексадр Савельев
Отправить всех евреев на войну в Израиль
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8 час.
Махамбет Толеугазин
... после кошерного шампанского начинают жрать кошерную водку и кошерное сало,сосиски и колбаски из свинины... Ащет белял, отвечаю за базар ... Я у них спрашиваю а вам разве можно есть свинину? А они говорят раввин в синагоге осветил это мясо, сало и самогонку ....
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7 мин.
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