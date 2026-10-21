Московский адвокат и медиатор Наталья Хурчакова — о пути в профессию, более чем тысяче уголовных дел, 136 млн рублей для дольщиков и о том, почему сложные дела доверяют именно ей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В октябре на одну...
- Y Эксперт назвала п...
- Во Владивостоке о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым