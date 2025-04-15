В Рязанской области инвесторы восстановят дом Барковых и усадьбу Желтухиных

Восстановить дома стало возможным благодаря президентской программе. Инвесторы обязуются привести исторические здания в порядок, соблюдая все положенные требования, и адаптировать их к современному использованию.
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