Шесть британских дипломатов лишены аккредитации, — ФСБ

Шесть сотрудников посольства Великобритании, находившиеся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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