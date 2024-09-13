Шесть британских дипломатов лишены аккредитации, — ФСБ

Шесть сотрудников посольства Великобритании, находившиеся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.