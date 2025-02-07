Минкоммерции КНР: Китай пообещал защищать свои интересы от односторонней травли

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Перед лицом односторонней травли Китай обязательно предпримет необходимые шаги для защиты своих прав и интересов, заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.
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