Эксперт Шлеменков: зарплаты рабочих быстро меняются в лучшую сторону

В России возможно быстро обучиться по рабочим специальностям, однако проблема кроется в небольшом количестве учебных заведений, недостатке квалифицированных педагогов и спроса со стороны молодежи на эти направления.
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