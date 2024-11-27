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Эксперт Шлеменков: зарплаты рабочих быстро меняются в лучшую сторону

Эксперт Шлеменков: зарплаты рабочих быстро меняются в лучшую сторону

В России возможно быстро обучиться по рабочим специальностям, однако проблема кроется в небольшом количестве учебных заведений, недостатке квалифицированных педагогов и спроса со стороны молодежи на эти направления.

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