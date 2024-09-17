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Челябинское предприятие оштрафовали за взятки сотруднику завода

Челябинское предприятие оштрафовали за взятки сотруднику завода

По постановлению прокуратуры Курганской области, челябинское предприятие ООО «Спецпроминструмент» было оштрафовано на 10 млн рублей за дачу взятки должностному лицу Каргапольского машиностроительного завода.

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