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Гримасы тоталитаризма в Прибалтике: высылка из страны, лагеря и секретные тюрьмы

Гримасы тоталитаризма в Прибалтике: высылка из страны, лагеря и секретные тюрьмы

1. В Латвии задумали выслать из страны более 1000 проживающих там российских граждан, большинство из которых – не имеющие никакого отношения к политике пенсионеры, некоторые — инвалиды детства, слепые (ссылка): Из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии почти 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Теперь в Прибалтике. как и на украине рулят фашисты.Поэтому и порядки такие.
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18 час.
лл
лина любимцева
Прибалтийское дерьмо проявилось &quot;во всей красе&quot;.
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17 час.

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