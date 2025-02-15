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Царьград

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План "Ковёр": Утром 15 февраля введены ограничения на работу аэропортов в семи регионах России

План "Ковёр": Утром 15 февраля введены ограничения на работу аэропортов в семи регионах России

Сразу семь аэропортов в разных частях страны сегодня утром не отправляют и не принимают самолёты. Вероятная причина - угроза атаки БПЛА.

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